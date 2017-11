Manca ancora qualche settimana all'inizio de "L'Isola di Pietro" , la nuova fiction di Canale 5 in onda dal 24 settembre , ma su Facebook il protagonista Gianni Morandi ha già svelato qualche dettaglio. Il cantante ha infatti pubblicato sui social alcuni brevi video in cui si vedono attori e maestranze impegnati nelle riprese. Un assaggio del dietro le quinte del set tra inquadrature un po' storte, sketch improvvisati e qualche ciak sbagliato...

Anche l'intesa tra attori è importante. Così dopo un salutare giretto in bicicletta Michele Rosiello è pronto a provare la scena con Morandi. "Facciamo un gioco di sguardi qui" propone, ma Gianni non sembra convinto: "Ma cosa vuol dire? La gente a casa deve capire...chiamiamo il regista". Come sarà venuto alla fine il ciak? Non resta che attendere le puntate in onda a partire dal 24 settembre su Canale 5.