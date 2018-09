GF Vip: i Cavernicoli brindano all’inizio della loro avventura

Niente è meglio di un brindisi per inaugurare la nuova avventura all'interno della Casa-Caverna del Grande Fratello Vip dove quattro dei partecipanti sono entrati con un giorno d'anticipo. Giulia Provvedi, piena di brio dopo aver scoperto la bottiglia di vino, invita senza troppe cerimonie Walter Nudo ad "alzare le chiappe" e seguirli in cucina. Niente calici di cristallo ma semplici tazze per i cavernicoli, che brindano al loro ingresso e chiedono - meglio, è sempre Giulia a esortare - a Walter Nudo un discorso in piedi sullo sgabello. "È un piacere incontrarvi ragazzi" sono le parole, in inglese, dell'attore.