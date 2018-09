"Grande Fratello Vip", nella notte entrano a sorpresa i cavernicoli

La porta rossa del " Grande Fratello Vip " si aprirà ufficialmente questa sera, ma per qualcuno il reality è già iniziato. Walter Nudo, le Donatella e Maurizio Battista sono infatti entrati a sorpresa durante la notte nella Caverna, in quella che sarà la parte più disagiata della Casa. Uno spazio angusto, in pieno stile preistorico, in cui i quattro inquilini (vestiti a tema) iniziano a conoscersi e studiarsi, nell'attesa di scoprire quale sarà il loro destino.

Il primo a ad entrare nella Caverna è stato Maurizio Battista, accolto dalla voce di Ilary Blasi. Il comico, dopo aver esplorato l'ambiente, ha ricevuto il primo Comunicato ufficiale: deve indossare un costume da cavernicolo per adattarsi meglio all'ambiente che lo ospita. "Ma mi mandate compagnia?" ha chiesto al Grande Fratello. Desiderio subito esaurito, nell'età della pietra è arrivato anche Walter Nudo.



Anche l'attore ha indossato il costume da primitivo, scambiando le prime impressioni con il neo coinquilino. Ma per loro un'altra novità in arrivo: le Donatella. Le due sorelle con il loro carattere esplosivo hanno portato una ventata d’allegria. Non resta che aspettare stasera per capire quale sarà il loro destino: entreranno nella Casa o rimarranno imprigionati nel passato?