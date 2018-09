23 settembre 2018 14:15 "Grande Fratello Vip", la Casa apre un giorno prima Alcuni concorrenti varcheranno la porta rossa 24 ore prima degli altri

Il "Grande Fratello Vip" aprirà i battenti lunedì 24 settembre, ma per qualcuno l'avventura potrebbe iniziare prima. "In arrivo un comunicato per voi. Per alcuni concorrenti l’avventura di #GFVIP inizierà 24 ore prima! #StayTuned" si legge sul profilo Instagram ufficiale del programma, che potrebbe quindi regalare qualche entrata a sorpresa già domenica sera.

Intanto in queste ultime ore "di libertà" i concorrenti stanno preparando le valigie e salutando i fan via social, chiedendo supporto prima di entrare nella Casa più spiata della tv. "Sono eccitata, felice, curiosa e non vedo l'ora" dice Jane Alexander, Eleonora Giorgi chiede di "starle vicino, sono emozionatissima!", le Donatella sono "più cariche che mai PRONTE A PARTIRE", mentre lo chef Andrea Mainardi pensa alla moglie Anna "Sto per partire, le lacrime che mi bagnano gli occhi mentre scrivo. Non ti deluderò, Ti amo".

