Jane Alexander: "Al GFVip dimostrerò che non sono una str****"

La cosa che la preoccupa di più è che starà lontana, per la prima volta, dal figlio 15enne Damiano . Per il resto Jane Alexander è pronta ad affrontare l'avventura del " Grande Fratello Vip " con unghia e denti. Tanto che nella Casa voleva portare con sé un coltello: "Ma solo per cucinare, non sono violenta", sottolinea a Tgcom24 a poche ore dal suo ingresso. "Mi metto in gioco, per me è una sfida, così dimostrerò che non sono una stronza", continua.

Jane, ma chi te l'ha fatto fare?

A volte me lo chiedo anche io (ride, ndr). Sono in un particolare momento della mia vita e ho accettato. Damiano è più grande e lo posso lasciare con il mio compagno Gianmarco, non è da solo. Ci sono varie situazioni e concomitanze che hanno fatto sì che ciò potesse accadere. E' un momento mio di grande cambiamento personale, potrò ragionare su me stessa.

Anche per far vedere altri lati di te...

Sì. La maggior parte della gente mi considera una stronza. Sono una persona easy, tranquilla, accomodante.

Ora lo scoprirete. In cosa ti sfidi?

Penso solo al fatto che non potrò vedere e sentire Damiano. Viviamo in simbiosi da 15 anni. Non sapere come sta mi mette ansia. Lo chiederò nel confessionale.

E' vero che porterai un coltello tra i tuoi oggetti?

Non me lo fanno portare, ho rosicato tantissimo. Giustamente è un'arma, io lo avrei usato solo per cucinare. Serve un coltello che taglia.

Dei ragazzi chi ti piace e chi no?

Non so rispondere. Non vedo l'ora di conoscere Eleonora Giorgi. Le persone mi piacciono in generale. Do sempre una possibilità.

Dopo cosa farai?

L'attrice, ma non è detto. Scrivo programmi per il web e la tv, ho anche scritto due canzoni. Sono aperta a tutto.

Incontrerai anche il grande pubblico...

Con 'Elisa di Rivombrosa' so cosa significa, questo è un pubblico diverso, che mi manca. Sai sono anche l'unica donna della mia età (45 anni, ndr)...

Hai visto altre edizioni, hai chiesto consigli?

Ho chiesto a Elenoire Casalegno e Daniele Bossari, sono i miei amici di 'Mistero'. Entrambi mi hanno detto che è una esperienza fantastica, che ti cambia. Io sono pronta.