Gf Vip, Alessia Macari:"Ho vinto io perché sono una brava ragazza"

Dopo il tira e molla con il misterioso Clark "oggi è al capolinea: dopo il Gf ho detto stop", la Macari è single ma dentro la Casa non ha lesinato gli apprezzamenti a Stefano Bettarini, con cui ci è scappato anche un bacio sulle labbra. "Quando ce vo' il complimento, ce vo'. Lui mi pedalava (viziava ndr.). Lo adoro ma per me è uno zio, non ci sarei mai andata a letto".



E il sesso non è una di quelle cose che le è mancata perché "nemmeno ti passa per la testa, ancora oggi sono in astinenza. Sono abituata, sono stata anche cinque mesi senza fare l'amore. Cinque come la mia misura: una quinta naturale".



Ora che il Grande Fratello è terminato, la Ciociara vuolei sfondare nel mondo dello spettacolo: "Sogno il cinepanettone, voglio fare la cantante, la tv. Anche la showgirl in un programma sportivo. Voglio fa' tutto!". Dopo aver conquistato il pubblico, riuscirà anche a conquistare il suo posto al sole nello showbiz?