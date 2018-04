Gf, parla la mamma di Veronica: "Suo padre Bobby Solo è cattivo"

“Un uomo cattivo”: così a "Domenica Live" Mimma Foti, la mamma di Veronica Satti, ha definito Bobby Solo, il padre che Veronica non vede da 15 anni. Veronica una settimana fa è entrata nella casa del Grande Fratello, col solo desiderio che questo possa servire a farle riabbracciare il padre. Ma lui ha risposto con l’ennesimo rifiuto, dichiarando in un’intervista: “Ho mantenuto questa ragazza, senza farle mancare nulla, fino all’età di 20 anni, ma sono 15 anni che non le parlo se non attraverso le denunce e gli avvocati. Parlare di ricongiungimento ora mi sembra ridicolo. E poi i ricongiungimenti si fanno di persona, non in tv”.



Anche per questo mamma Mimma è andata a raccontare a Barbara d'Urso la sua versione della storia con Bobby Solo, al quale è rimasta legata per 5 anni. Per sottolineare che “Veronica è stata una figlia voluta” e che quando lei e il cantante si sono lasciati lui “è arrivato a chiedermi l’esame del dna”. Alla base della separazione dalla figlia, poi, secondo Mimma ci sarebbe stata una banale lite: “Lei gli chiese perché lui parlasse sempre male di me – ha spiegato - Non capisco cosa potesse fargli di male una bambina di 13 anni”.



La donna ha poi voluto sottolineare che Veronica non desidera soldi dal padre, anche perché il cantante non sarebbe stato costante nel versamento degli alimenti e, al compimento della maggiore età della ragazza, avrebbe inviato “una diffida con cui invitava Veronica a non rilasciare interviste sul suo conto”. Infine, in merito alle possibili reazioni di Veronica quando, nella Casa più spiata d’Italia, verrà informata sui commenti del padre, ha confessato: “Ho paura di come possa reagire e se necessario entrerò nella casa per starle vicina. Per mia figlia sfonderei le porte di ferro”.