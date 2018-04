Domenica Live, Valeria Marini su Vittorio Cecchi Gori: “Ci sono sempre stata”

Il vero amore dura per sempre, anche quando una storia finisce. Così è successo tra Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori, insieme per tre anni e ora legati da una profonda amicizia. Un legame proseguito anche nel momento più difficile per il produttore cinematografico, quando a dicembre è stato colpito da un'ischemia.



Per questo a Domenica Live Valeria Marini, ascoltando le parole dell’ex moglie di Cecchi Gori, Rita Rusic, ha voluto mettere i puntini sulle i. In un’intervista Rita Rusic aveva descritto Cecchi Gori come “un uomo abbandonato, non da noi, ma da tutto e tutti. Non aveva nessuno vicino, perché ora non ha più nulla, quindi nessuno è più interessato a prendere qualcosa da lui”.



“Non penso parlasse di me – ha assicurato Valeria Marini -. Non l'ho mai abbandonato, sono andata a trovarlo anche di notte, per tre o quattro volte, di nascosto, perché l'avvocato aveva mandato una diffida che impediva ad altri di avvicinarsi”.



La showgirl ha poi spiegato che l’ex moglie di Cecchi Gori “ha sempre dichiarato cose poco carine nei miei confronti”, anche se lei ha sempre “cercato di mettere pace e tranquillità” tra lui e i figli, perché loro “non c’entrano con le litigate dei genitori”. Al di là dell’amicizia, è però escluso un ritorno di fiamma tra Valeria e Vittorio: lei ora è tornata col suo ex Patrick Baldassari, ed è innamoratissima: “Siamo stati lontani fisicamente ma non sentimentalmente”, ha rivelato a Barbara d'Urso.