Game of Thrones, Emilia Clarke: "Che imbarazzo rivedere la scena di nudo con i genitori"

Emilia Clarke è una delle attrici di " Game of Thrones " che più si era scagliata contro le scene senza veli gratuite della serie tv. In una delle ultime puntate aveva però fatto un'eccezione e si è fatta notare per un nudo integrale mozzafiato, spiegando che il contesto lo richiedeva. Difficile però riguardare la scena insieme a mamma e papà: "E' stato imbarazzante, forse avrei dovuto scegliere un altro episodio..."

Ospite del talk show inglese The Graham Norton Show, l'interprete della Khaleesi ha confessato che i suoi genitori lamentavano il fatto che "nell'ultima stagione non ero apparsa molto spesso. Così ho proposto loro di guardare uno degli ultimi episodi. E c'era molto di me... Col senno di poi non avrei dovuto scegliere quell'episodio".



ATTENZIONE SPOILER

Era dalla terza stagione che non appariva nuda e per spogliarsi ha cercato un 'aiutino' nell'alcol. "Tutto quello di cui ho avuto bisogno è stata la vodka e delle luci giuste... ed ero pronta" aveva confessato "Ero enstusiasta perché non era una scena sexy, non ero nuda senza motivo. Ero nuda perché avevo distrutto i miei nemici dopo in un terribile incendio, dopo che mi avevano sottovalutata"