10 aprile 2017 11:46 Floriana del Gf3 e lʼappello della mamma: "Ho una brutta malattia" Ospite di "Domenica Live", lʼex gieffina riceve un messaggio dalla madre

A "Domenica Live" Floriana Secondi, vincitrice del Gf3, fa i conti con il suo turbolento passato e con la madre Amelia, che non vede da quattro anni. Insieme alla sorella Eleonora ascolta il messaggio della mamma, con cui ha un rapporto molto difficile. "Mi sto curando perché ho una bruttissima malattia, ma non voglio dirglielo" confessa la donna "Quando sono stata male non glien'è mai fregato niente, si vergogna di me".

"Lei va in televisione solo per farsi vedere. Sono quindici anni che parla solo di me, fa i soldi sulla mia pelle" continua "Le mie figlie parlano sempre del passato, ma sanno solo che ero tossicodipendente. Non sanno tutto il resto: le volte che sono finita in ospedale, il tentato suicidio e il fatto che mi hanno quasi ucciso". Nonostante il rancore, Amelia vorrebbe ricucire almeno il rapporto con il nipote Domiziano: "Non lo vedo da quattro anni, mi piacerebbe fare la nonna".