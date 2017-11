Flavio Insinna, ancora guai: lite e insulti a un giornalista

Nuova disavventura per Flavio Insinna , protagonista in un nuovo fuori onda dai toni accesi. Dopo la conferenza stampa di presentazione della trasmissione "Prodigi" si è scagliato contro un giornalista insultandolo e accusandolo di averlo definito "vecchio e riciclato". Poi il conduttore ha rincarato la dose, spiegando: "è l'ultima intervista della mia vita con te". Per poi minacciare vie legali: "Oh, pesa quello che scrivi perché ho gli avvocati pronti per tutti".

Dopo un'intervista a Massimo Galanto di TvBlog, Insinna si sarebbe avvicinato al giornalista rivolgendogli parole dure sostenendo che gli avrebbe dato del "vecchio e riciclato". La scena raccontata da Massimo è stata vista e filmata da decine di giornalisti che in quel momento si trovavano in sala per prendere parte alla conferenza stampa.



Dal racconto di Galanto, qualche minuto più tardi, racconta ancora Galanto, è intervenuto un rappresentante di Unicef, sponsor dell'evento televisivo, che "mi ha chiesto se fossi disposto a stringere la mano al conduttore, in segno di riappacificazione. Non avendo nulla di personale contro Insinna, ho accettato senza nessuna resistenza. Così, dopo un primo vano tentativo, la stretta di mano c'è stata".



E in questo momento il presentatore ha rincarato la dose: "È l'ultima intervista della mia vita con te, però va bene così". E ha aggiunto: "Pesa quello che scrivi, perché ho gli avvocati pronti per tutti. Da quando ci sei tu, sono state solo secchiate di offese". "Se ti ho offeso, querelami", risponde Galanto, prima dell'ultimo saluto di Insinna: "Guarda, ci siamo salutati definitivamente, grazie. Per sempre".