Insinna, la sua ira nei confronti dei responsabili di "Affari tuoi"

"La numerologia è sempre stata ad Affari Tuoi la chiave per il tarocco - sottolinea il servizio. - Insomma, per pilotare le puntate bisogna conoscere i numeri fortunati degli ignari concorrenti che gli autori abilmente si fanno dire durante il provino. Il numero fortunato della signora della Valle D’Aosta è il 7. E quella sera, casualissimamente, proprio nel pacco 7, il pacco ricco, ci sono 150.000 euro. A questo punto tutti sono fiduciosi che il pacco ricco rimarrà fino al termine della puntata, spettacolarizzando il finale e facendo crescere gli ascolti. Ma la signora rovina tutto accettando l’offerta di 45.000 euro della dottoressa".



Il conduttore quindi si sarebbe infuriato perché i responsabili del programma, invece di interrompere e convincere la signora (anche con le cattive) a rifiutare l'offerta della dottoresa e proseguire, hanno lasciato che si portasse a casa la cifra minore, rovinando il finale thrilling della puntata, che avrebbe sicuramente reso di più in termini di ascolti.



Il Gabibbo poi conclude con un commento: "Noi avremmo tante altre cose da dire, ma non peggio di quelle che ha fatto vedere di sé, ieri a Cartabianca, Insinna. Per cui ci fermiamo qua. Che Besugo taroccone! Oh, lo facciamo per beneficenza, eh!".