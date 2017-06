Flavio Insinna torna su Facebook e "ci mette la faccia"

Dopo le scuse, sempre via Facebook, di qualche giorno fa, Flavio Insinna venerdì sera, con una diretta sul suo profilo social si è aperto: "Quello sfogo che avete sentito degli amici di Striscia è in una scala del Teatro delle Vittorie a porte chiuse tra i camerini degli ospiti, perché era una serata vip, quindi anche grande stress, ma non mi sto giustificando, tra le stanze nostre di chi faceva Affari tuoi e i camerini, un po' dei concorrenti e un po'dei vip. I camerini quella sera erano solo per gli ospiti vip perché era una serata speciale. quindi io mi scuso con la concorrente della Val d'Aosta e non con la signora, si dovrebbero scusare altri con la signora perché quelle parole lei non le ha sentite mai, perché come sanno quelli che frequentano Affari tuoi che i concorrenti dopo la puntata vanno via. Non avrei mai detto davanti ad una signora quelle parole. Io parlavo con i miei autori di una concorrente e chiedevo ai miei autori di fare di più, l'ho chiesto male lo ammetto".



Il conduttore prosegue: "Mi scuso con gli spettatori, però il programma vi piaceva visto che è stato il programma dell’anno. Scusatemi se avete visto quelle cose su Canale 5, non Rai 1, Canale 5. Ho sempre pensato a quello studio come ad una casa, ad Affari tuoi come ad una famiglia, poi sono usciti i video e gli audio ma anche i Borgia o i Riina sono una famiglia. Mi fidavo, ho protetto tutto e tutti ma non ho protetto me stesso".