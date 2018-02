Fiorello ringrazia la moglie Susanna: "E' lei l'angelo che mi ha riportato a Sanremo"

"La mia partecipazione a Sanremo ? È merito di mia moglie Susanna . È stata lei l'angelo che mi ha spinto ad alzarmi dal divano e andare". Con una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti della moglie, Rosario Fiorello racconta sul settimanale Chi come ha maturato la decisione di accettare l'invito di Baglioni a presentarsi all'Ariston per quella che è stata la trionfale esibizione che ha segnato il Festival dei record.

Un inedito retroscena sui motivi della sua scelta, che Fiorello ha affidato alle pagine di "Chi", poche ore dopo il suo trionfale one man show all'Ariston, per ringraziare la moglie Susanna che lo ha sempre incoraggiato. E alla domanda se farebbe un Festival tutto suo, Fiorello ha maliziosamente risposto: "Un Festival senza cantanti sarebbe meraviglioso anche perché non ci sarebbe nessuno da presentare, che è la cosa che proprio non so fare".