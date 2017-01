Fedez e Maurizio Gasparri: lite sul Web

Poi Fedez in una nota spiega la sua posizione: "Ma voglio fare l'unica cosa concreta che mi sembra possibile: se MariaPia, la ragazza insultata dal Vice Presidente del Senato, decidesse di rivalersi tramite vie legali, io sarò felice di sostenere il costo dell'azione. Non per dispetto. Non per vendetta. Per ottimismo. Perché non ce la faccio più a leggere quotidianamente di queste persone. Fa nulla se poi qualcuno avrà da dire che insisto a voler fare politica e a volermi occupare di cose che non mi riguardano da vicino. Per me il rispetto, in particolar modo da parte di chi detiene il potere, è la base della democrazia rappresentativa e della società civile stessa. Altrimenti serve a poco sdegnarsi e stupirsi dei ragazzini torturati negli autolavaggi e fare le campagne ministeriali anti bullismo. Io non ce la faccio a considerare un atto di violenza come qualcosa che non mi riguardi. Non è politica. E' solo buon senso".



GASPARRI: "SARO' IO A QUERELARE, SONO STATO INSULTATO, HO SOLO RISPOSTO" - "La fan di Fedez su Twitter? Quando mi si insulta io rispondo. Lei mi ha insultato e io le ho risposto”. Maurizio Gasparri, Vicepresidente del Senato di Forza Italia a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio2, ha risposto così alle critiche che gli sono piovute addosso dopo lo scambio di battute con una fan del rapper. Poi rincara: "Io sono stato insultato, mentre io ritengo che si debba rispettare il prossimo. Io non chiedo scusa, chieda scusa lei, visto che mi ha offeso”. Fedez ha detto che se la ragazza volesse farle causa, lui sosterrebbe le spese legali: "Io sono stato insultato. - risponde - Vuol dire che il mio avvocato vorrà denunciare i genitori di questa ragazza, se lei è minorenne". Infine su eventuali denunce: "C'è un insulto nei miei confronti, mi è stato detto 'sporco' e cose di questo tipo. Quindi sconsiglierei di querelarmi. E anzi, a questo punto la querela la farò prima io".