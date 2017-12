Federica Panicucci, regina del Capodanno: "E per il 2018 mi auguro di... dormire di più!"

Tra i buoni propositi per il nuovo anno c'è sicuramente quello di dormire di più: "Ma la vedo dura", racconta Federica Panicucci sulle pagine di Sorrisi e Canzoni Tv, dove svela che l'unico momento in cui si rilassa è sotto la doccia, molto tardi la sera: "Ci resto 20 minuti...". Intanto si prepara a traghettare gli italiani nel 2018 sul palco dell'Unipol Arena di Bologna, dove il 31 dicembre sarà la padrona di casa di "Capodanno in musica" , in diretta su Canale 5 a partire dalle 21.00 ...

Da Annalisa a Alex Britti, passando per Francesco Gabbani, Fabrizio Moro e Ermal Meta... Sono 24 i big che trascorreranno le ultime ore del 2017 e le prime del 2018 sul palco dell'Arena di Casalecchio di Reno per una serata di musica e allegria.

I nomi sono tutti di primo piano: Alexia, Annalisa, Benji & Fede, Michele Bravi, Alex Britti, Federica Carta, Fred De Palma, Elodie, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, L`Aura, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Nesli, Noemi, Gabry Ponte, Riki, Ron, Enrico Ruggeri, Sergio Sylvestre, Anna Tatangelo, Thomas, Mario Venuti, Michele Zarrillo.



Padrona di casa, Federica Panicucci, che in un'intervista a Sorrisi e Canzoni Tv si racconta: "I miei bambini saranno con me dietro le quinte e sono già pazzi di gioia. Mia figlia Sofia, 13 anni, conosce tutti i cantanti e così anche mio figlio Mattia, 10. Sono galvanizzati dal fatto di poter fare delle foto con gli artisti...".

E sempre in tema di musica la bionda conduttrice di "Mattino Cinque" svela i suoi gusti: "Di recente ho scaricato tutte le canzoni di Ed Sheeran, alcune di Bruno Mars e poi U2, Coldpaly, Dua Lipa...". Super impegnata sul lavoro e con la famiglia Federica racconta di come la parola relax non compaia nel suo vocabolario: "Arrivo a casa piegata sui gomiti la sera alle 19, dopo aver accompagnato i miei figli ai vari sport. Quindi mi aspetta la cena, poi i ragazzi devono fare la doccia, finire i compiti e io mi devo organizzare per il giorno dopo. Il mio momento di relax arriva tardi quando entro nella doccia. Ci resto almeno 20 minuti, in silenzio. Così mi rianimo".



E tra i buoni propositi per l'anno che verrà c'è naturalmente quello di poter dormire di più: "Ma la vedo dura", dice e aggiunge: "Al 2018 mi sento di chiedere solo salute e serenità per i miei figli e mi auguro di poter dedicare più tempo a chi amo e a me stessa...". Intanto butta la borsa della palestra dalla finestra: "Tanto non la userà mai".