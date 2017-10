Federica Panicucci spegne 50 candeline, che party a Villa Gernetto!

Una superfesta quella organizzata per i 50 anni di Federica Panicucci a Villa Gernetto, di proprietà di Silvio Berlusconi, vicino ad Arcore. La presentatrice Mediaset ha spento 50 candeline in un abito da cerimonia griffato color glicine che la avvolgeva fino ai piedi ma esaltava il décolleté e le curve sinuose. Accanto a lei il fidanzato Marco Bacini e gli amici. Presenti anche Berlusconi e Francesca Pascale .

In un'atmosfera d'altri tempi tra sale eleganti e decori antichi, la Panicucci come una principessa si è concessa alle danze con il suo cavaliere, la musica di Umberto Smaila e gli amici più cari, tra cui Simona Ventura con Gerò Carraro. Ha spento le candeline tra gli applausi e i flash degli smartphone che riprendevano l'evento per poi pubblicarlo sui social. Unghie rosse e rossetto abbinato, capelli biondi e ondeggianti sulle spalle, Federica ha regalato sorrisi agli invitati e tante coccole al fidanzato che l'ha tenuta per mano per quasi tutta la sera. Pare che Marco le abbia regalato un mega anello e chissà che i due pensino alle nozze...