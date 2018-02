Eva Henger a Verissimo: "Monte fumava tutto il giorno e la sera era fuori di testa"

Eva Henger non ritratta le accuse contro Francesco Monte, anzi rincara la dose: "Lui la sera andava fuori di testa. Fumava tutto il giorno e poi buttava la gente in piscina". La showgirl parla del "canna-gate" nel salotto di Verissimo dove poco dopo entra anche l’ex tronista che replica immediatamente: "Ho la coscienza a posto, nego tutto e confermo quanto dichiarato nel comunicato che ho pubblicato".



La prima a parlare è l’attrice, che entra nel dettaglio e racconta quanto successo in Honduras: "È venuto un pulmino a prenderci e Francesco ha subito chiesto se poteva comprare da qualche parte la marijuana e l'autista lo ha guardato malissimo". Secondo la versione raccontata dalla Henger a Silvia Toffanin, dopo aver cercato insistentemente il modo di avere della marijuana, Monte sarebbe arrivato alla soluzione grazie ad un aiuto esterno: "Durante la cena è arrivata una persona che gli ha portato un pacchetto con questa sostanza e lui non l'ha assolutamente nascosta". Quando la conduttrice le chiede il perché non abbia parlato prima alla produzione lei risponde: "Il processo non dovrebbe essere fatto a me ma a chi ha sbagliato, perché io non avrei potuto dire niente su di lui se lui non avesse fatto questo".