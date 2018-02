Tapiro d’oro a Eva Henger dopo le accuse a Francesco Monte

Eva Henger ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. L’inviato del tg satirico di Canale 5 Valerio Staffelli ha premiato l’ex naufraga per lo “tsunami” provocato dalle sue dichiarazioni sull’Isola dei famosi e le canne, canne che avrebbe fumato Francesco Monte assieme ad altri concorrenti, non meglio specificati, prima di raggiungere la location del reality in Honduras. L’ex tronista ha respinto categoricamente queste accuse, ma ha deciso comunque di ritirarsi dallo show perché “il gioco era diventato una gogna”. Incalzata dal giornalista Eva Henger però non si è sbottonata: “Il contratto prevede la squalifica di chi introduce droga, non di chi la consuma”, precisa l’attrice ungherese. Di certo non hanno fumato l’inviato dell’Isola Stefano De Martino o l’ex giocatore di pallanuoto Amaurys Pérez, e nemmeno l’attrice Nadia Rinaldi, assicura Eva, che poi sottolinea: “Altre persone non avrebbero fumato se qualcuno non avesse portato la sostanza”.