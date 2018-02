Isola, Eva Henger: "Ho rischiato il carcere per colpa di Francesco Monte"

Eva Henger, eliminata della scorsa settimana, fa il suo ingresso in studio sorridente e agguerrita. Inevitabilmente, il discorso con Alessia Marcuzzi vira subito su Francesco Monte, accusato dalla Henger di aver consumato marijuana nei giorni di reclusione in hotel. "Ha fatto bene ad andare via. Non bisognava fare quello che ha fatto lui fregandosene delle conseguenze. Ho rischiato il carcere a causa sua. Francesco è arrivato in Honduras con della marijuana. Lì, ogni 100/200 metri ci sono blocchi della polizia. Se ci avessero fermati e avessero trovato la sostanza, come avremmo fatto a far capire che noi altri concorrenti non c'entravamo niente?", tuona l'ex naufraga. Alessia Marcuzzi chiede: "Perché non l'hai detto prima? Al pubblico è apparsa come una vendetta nei confronti di Francesco per averti nominata". Lei dice: "L'ho detto quando mi sono sentita pronta, la verità non va in prescrizione".



Mara Venier chiosa: "Eva, conoscendoti dovevi alzare la mano dovevi e dirlo subito. Così, ne saresti uscita pulita e onesta. Invece, avendolo detto alla seconda puntata, sembra davvero che tu lo abbia fatto per ripicca". Alessia Marcuzzi, inoltre, ribadisce che non ci sono prove e che quella raccontata da Henger è unicamente la sua versione dei fatti.