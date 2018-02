Enrico Montesano: "Sono vegano, mica so n’assassino"

"Sono vegano, mica so n’assassino". Ospite di Barbara d’Urso, l’attore romano Enrico Montesano scherza sulla sua conversione alimentare e spiega il perché ha cambiato radicalmente dieta. "Sono diventato vegano da quando ho iniziato ad avere problemi di salute, quindi invece di prendere le medicine ho iniziato ad eliminare le cose che mi facevano male", dice l’attore a Domenica Live che cita Plutarco sostenendo che se fossimo carnivori dovremmo avere dei canini più pronunciati.



"Ho riscoperto alimenti che avevo dimenticato, come i legumi che venivano dati ai soldati romani durante le loro campagne. Ecco mi sento come un legionario romano". L’istrionico attore romano ammette però di non essere un fanatico e di concedersi qualche 'scappatella': "Se Teresa fa una frittatina per i miei figli, un pezzettino lo mangio pure io".