Emmy Awards, Game of Thrones fa il pieno di nomination

Con 24 menzioni, " Game of Thrones " domina le nomination degli Emmy Awards , gli oscar della televisione. La saga fantasy è in lizza per il premio di miglior serie drammatica dell'anno, riconoscimento mai vinto sinora che si contenderà con il quattro volte vincitore della categoria, " Mad Men ". Se la serie con protagonista Jon Hamm, in lizza come miglior attore, dovesse vincere anche quest'anno, diventerebbe la più premiata di sempre nella sua categoria.

In corsa per il premio di miglior serie drammatica anche House of Cards, Orange Is The New Black, Downton Abbey, Homeland e il prequel di Breaking Bad, Better Call Saul . Rispetto alle precedenti edizioni, lo staff degli Emmy ha deciso di allargare a 7 il numero di nomination per ogni categoria, mentre l'accorpamento di serie dalle diverse durate ha creato malumori tra gli addetti ai lavori. Ha fatto discutere anche la scena di stupro di gruppo mostrata in Game of Thrones , ma questo non ha impedito alla saga di conquistare ben 5 nomination in più rispetto allo scorso anno. Da segnalare le nomination a Viola Davis (How to Get Away With Murder) e Taraji P. Henson (Empire) nella categoria miglior attrice in una serie drammatica. Se una delle due dovesse vincere, sarebbe la prima afroamericana della storia a raggiungere questo traguardo. La cerimonia di premiazione degli Emmy Awards , giunti alla 67ma edizione, sarà presentata dal comico Andy Samberg e andrà in scena il 20 settembre al Microsoft Theatre di Los Angeles, preceduto, come tutti gli anni, dai Creative Arts Award, che si terranno il 12 settembre.

LE NOMINATION DELLE CATEGORIE PRINCIPALI

Miglior sitcom



Louie

Modern Family

Parks & Recreation

Silicon Valley

Transparent

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep



Miglior serie drammatica



Better Call Saul

Downton Abbey

Game of Thrones

Homeland

House of Cards

Mad Men

Orange Is The New Black



Miglior miniserie



American Crime

American Horror Story: Freak Show

Olive Kitteridge

Honorable Woman

Wolf Hall



Miglior attore in una serie drammatica



Kyle Chandler, Bloodline

Jeff Daniels, Newsroom

Jon Hamm, Mad Men

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Liev Schreiber, Ray Donovan

Kevin Spacey, House of Cards

Migliore attrice in una serie drammatica

Claire Danes, Homeland

Viola Davis, How to Get Away With Murder

Taraji P. Henson, Empire

Tatania Maslany, Orphan Black

Elisabeth Moss, Mad Men

Robin Wright, House of Cards

Miglior attore in una miniserie o film tv



Adrien Brody, Houdini

Ricky Gervais, Derek

Timothy Hutton, American Crime Story

Richard Jenkins, Olive Kitteridge

David Oyelowo, Nightingale

Mark Rylance, Wolf Hall



Miglior attrice in una miniserie o film tv



Maggie Gyllenhaal, The Honourable Woman

Felicity Huffman, American Crime

Jessica Lange, American Horror Story

Queen Latifah, Bessie

Frances McDormand, Olive Kitteridge

Emma Thompson, Sweeney Todd



Miglior attore in una sitcom



Anthony Anderson, Black-ish

Louis C.K., Louie

Don Cheadle, House of Lies

Will Forte, The Last Man on Earth

Matt LeBlanc, Episodes

William H. Macy, Shameless

Jeffrey Tambor, Transparent



Miglior attrice in una sitcom



Edie Falco, Nurse Jackie

Lisa Kudrow, The Comeback

Julia Louis Dreyfus, Veep

Amy Poehler, Parks & Recreation

Amy Schumer, Inside Amy Schumer

Lily Tomlin, Grace and Frankie

Miglior reality o talent



The Amazing Race

Dancing With the Stars

Project Runway

So You Think You Can Dance

Top Chef

The Voice



Miglior Varietà



The Colbert Report

The Daily Show With Jon Stewart

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight

The Late Show

The Tonight Show