Domenica Live, Serena Grandi: “Ecco il mio nuovo corpo”

Serena Grandi ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico effettuato dal professor Pietro Lorenzetti, proprio come ha fatto poco tempo fa il figlio Edoardo Ercole. L'attrice, in collegamento con Barbara D'Urso, durante la puntata di Domenica Live ha mostrato i risultati di ben 7 ore trascorse in sala operatoria, per riposizionare il proprio seno: "Abbiamo fatto una tartaruga qui che non vedo l'ora di fartela vedere. Speriamo non venga al contrario! Abbiamo riposizionato il seno. Non era tanto per l'estetica ma anche per la schiena, le spalle e per il respiro". Un dibattito, quello della chirurgia estetica estrema, che ha acceso il parterre di Domenica Live. In particolare Karina Cascella si è mostrata critica nei riguardi della Grandi, asserendo che i medesimi risultati potevano essere ottenuti anche con una buona alimentazione. Serena Grandi, però replica: "Non sono assolutamente pentita del fatto di aver preso questa decisione. Oggi è un grande lusso, poter andare in plaestra, farsi i selfie, stare su Instagram. Io ho tante altre cose da fare, devo fare 2 film", ha sottolineato poi l'attrice.