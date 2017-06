Dig Festival, il giornalismo d'inchiesta a Riccione

Il giornalismo di qualità torna a Riccione per essere protagonista al DIG Festival, in programma dal 23 al 25 giugno. Tre giornate per scoprire inchieste e progetti internazionali, ma anche un appuntamento con i migliori reporter del mondo, tra talk, proiezioni in prima assoluta, spettacoli, incontri per professionisti e freelance. La manifestazione si chiuderà con l’assegnazione dei DIG Awards, riservati alle migliori inchieste e reportage televisivi dell'anno.