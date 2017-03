DIG Awards: online il bando che premia i migliori reportage giornalistici

C'è tempo fino al 31 marzo 2017 per iscriversi alla terza edizione del DIG Awards , il festival che premia l' eccellenza giornalistica e incoraggia il lavoro dei videoreporter su temi di attualità e di rilevanza sociale, economica, ambientale e politica. Il bando è rivolto a produzioni nazionali e internazionali realizzate da freelance, videomaker, giornalisti di staff, fotografi, reti televisive, quotidiani, agenzie, distributori, associazioni, cooperative, istituzioni operanti nel campo dei new media e della formazione. Al vincitore verrà assegnato un premio di produzione da 20mila euro.

La novità del 2017La novità dell'edizione 2017 riguarda la sezione di concorso dedicata ai progetti DIG Pitch: il focus si amplia dall’Italia all’Europa e la selezione si apre a progetti in sviluppo o in pre-produzione, focalizzati su temi di particolare rilevanza anche oltre i confini italiani. I lavori verranno selezionati attraverso il format internazionale del “pitch”: sette minuti per presentare in inglese un’idea d’inchiesta originale, illustrando alla giuria la struttura, i personaggi, il piano di produzione, lo stato di avanzamento e il budget. Un format diffuso da anni per il settore dei documentari di creazione, ma ancora poco comune per i documentari d’inchiesta.