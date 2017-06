David Hasselhoff, sua figlia Hayley è in carcere per abuso di alcool e lui sfila con la baby fidanzata

Sua figlia Hayley, 24 anni, modella e attrice ("Sharknado") è stata arrestata a Los Angeles per guida in stato di ebrezza, ma papà David Hasselhoff non pagherà la cauzione per farla uscire di prigione, non prima almeno di aver terminato le sue vacanze a Miami. Mentre a sua figlia infatti venivano messe le manette l'attore, il mitico Mitch Buchannon di "Baywatch", era prima sul red carpet della premiere mondiale del film tratto dalla serie tv cult, e poi in spiaggia con la giovane compagna Hayley Roberts, solo 27 anni.