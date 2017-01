David Hasselhoff, terzo matrimonio a 63 anni

Terzo sì in vista per la star di "Baywatch" David Hasselhoff, che porterà all'altare la sua baby fidanzata Hayley Roberts (27 anni più giovane), al suo fianco ormai da cinque anni. A quanto riporta il magazine britannico "Hello!", l'attore per dichiararsi ha organizzato romantico pic-nic sulla spiaggia di Malibù. Una sorpresa anche per la modella gallese, che ha ammesso "non avevo idea di quello che stesse per fare, sono ancora sconvolta".