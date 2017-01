Hayley Hasselhoff la curvy più hot in passerella

Sfila in passerella a Londra con le sue curve morbide e si fa promotrice del movimento per le pari opportunità delle formose. Lei è Hayley Hasselhoff, figlia di David, bagnino di Baywatch e star di Supercar. Fascino e consapevolezza di sé non mancano alla giovane che a soli 14 anni ha iniziato a calcare le passerelle.