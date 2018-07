David Beckham, una nuova carriera tra pentole e fornelli: sarà chef in un canale tv dedicato alla cucina

Secondo il Daily Star Sunday Beckham avrebbe impressionato positivamente i boss della TV come ospite su The F Word di Gordon Ramsay, show di punta del canale e questi lo avrebbero contattato per offrirgli un'opportunità. Si tratterebbe di uno show in cui l'ex calciatore condividerebbe in sketch di 15 minuti ciascuno, ricette e consigli per un'alimentazione sana: "David è un vero affare e ha una vasta conoscenza della nutrizione per il fitness e lo sport", avrebbero detto da Food Network: "Ha studiato cucina professionalmente in Italia mentre giocava per l'AC Milan, trascorrendo sei mesi ad imparare le tecniche gastronomiche..."



Del suo amore e della sua passione per la cucina Beckham aveva parlato nel 2013 in un'intervista a The Times in cui spiegava la sua ossessione per il risotto perfetto: "E' davvero difficile, devi costantemente mescolare e aggiungere ingredienti", aveva detto aggiungendo: "Amo cucinare, mi rilassa, anche i bambini lo adorano, in particolare quando faccio il risotto alla milanese con lo zafferano". Beckham ha anche lavorato con il personal trainer Tegan Haining, che ha la reputazione di creare frullati e enrgy drunk super sani per sportivi.