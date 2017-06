Courteney Cox, filler addio: "Sono tornata naturale... quella che ero un tempo"

Ha compiuto 53 anni il 15 giugno e si è fatta un regalo importante: ha eliminato definitivamente dal suo volto tutti gli effetti dei precedenti filler estetici fatti fino a pochi mesi fa: "Adesso non di nuovo naturale per quanto possibile". Courteney Cox, superstar della serie cult "Friends" lo ha rivelato in un'intervista al Magazine New Beauty dove ha detto: "Adesso sto meglio perché mi sento finalmente me stessa".