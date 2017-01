Claudia Mori: "Voglio morire prima di Adriano Celentano"

"La sera quando vado a letto recito la mia preghierina e, la prima cosa che dico, è che, se dovesse mancare uno dei due tra me ed Adriano, spero di essere io, perché non sopporterei il contrario". Claudia Mori si racconta a cuore aperto a " La Ricetta della Felicità ", il format sul think positive in onda il 6 novembre in seconda serata su La5 .

"La mia passione per la produzione nasce dalla voglia di proporre progetti che a me avrebbe fatto piacere vedere al cinema e in tv - spiega -. Mi piace l'aspetto che riguarda la creatività, scelgo le storie e sono particolarmente attratta nel seguire le sceneggiature nelle fasi di scrittura che sono le fasi più importanti per un film o per una fiction. Non è mai stato facile per me vedere realizzate le fiction che propongo, spesso trattano temi di dura realtà e attualità. Ho sempre dovuto lottare per vederle realizzate".



Non manca una riflessione piuttosto dura sul ruolo della donna nella società di oggi: "Non c'è niente da fare, la donna è sempre penalizzata quando si approccia a qualsiasi mestiere che non sia lavare i panni, stirare, fare la spesa o rassettare i letti. Chi ci governa deve tener conto dei sacrifici che vengono fatti dalle donne. In più spesso i sacrifici richiesti sono esorbitanti, anche a scapito della famiglia".