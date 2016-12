14 luglio 2014 Adriano Celentano e Claudia Mori festeggiano le nozze d'oro La coppia si è sposata 50 anni fa nella chiesa di San Francesco a Grosseto Tweet google 0 Invia ad un amico

10:52 - Galeotto è stato il set del film "Uno strano tipo" ad Amalfi, in cui Adriano Celentano e Claudia Mori si innamorarono. Da allora sono passati 52 anni, due di fidanzamento e 50 di matrimonio che "La coppia più bella del mondo" festeggia il 14 luglio. Nel 1964 infatti si sposarono in gran segreto, di notte, nella chiesa di San Francesco a Grosseto. Dal matrimonio sono nati tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda.

Un sodalizio artistico e sentimentale che dura nel tempo e che negli anni si è rafforzato. Dal 1991 Claudia è amministratore delegato della casa discografica di famiglia, la Clan Celentano srl. Insieme sono stati protagonisti di molte canzoni di successo, a partire dal Cantagiro del 67 quando si presentarono con "Siamo la coppia più bella del mondo", prima in classifica per sei settimane.



Dal 1994 la Mori si dedica completamente all'amministrazione del Clan, succedendo al fratello di Adriano, Alessandro Celentano. Una coppia di ferro, che però ha conosciuto anche momenti bui. Negli Anni Ottanta il matrimonio entra infatti in crisi i due si seperano per un periodo e i giornali parlano di divorzio. Nel 1985 però Adriano e Claudia si ritrovano, stavolta sul set di "Joan Lui", e da allora non si sono più lasciati.



Claudia Mori: "Mi sposai quasi in minigonna" - Claudia Mori per celebrare le sue nozze d'argento ha presentato alla rassegna "La Milanesiana" a Milano il corto "Claudia Mori Collection" e il libro "Due guerrieri innamorati". Tanti aneddoti: dall'amore dimostrato con il "pastrugno" ("Adriano e i nostri figli esprimono affetto con fisicità") alle scenate di gelosia, dalla lettera d'amore spedita da 800 km in taxi ("la conservo ancora") ai viaggi a Lourdes. Ma poi il racconto svela il primo incontro ad Amalfi ("allora non ero sua fan ma dopo i suoi lunghi corteggiamenti scoprii il suo lato più umano") e il matrimonio in gran segreto in fuga dai riflettori ("cucii da sola il vestito per non far trapelare la notizia delle nozze e finii per sposarmi quasi in minigonna"). E ancora le collaborazioni artistiche ("mi hanno detto che sono la sua Yoko Ono, ma io sono John Lennon!") fino al segreto che li ha tenuti insieme per tanti anni ("rispettiamo le nostre personalità").