Chicca e Giovanni, cena con le mamme

11:20 - Per Chicca è un desiderio che si realizza. Poco prima della finale del "Grande Fratello 13" aveva sognato l'incontro tra sua mamma Mimma e quella di Giovanni, Stefania. Alla vigilia di Natale e a quasi un anno dalla storia d'amore le consuocere si sono incontrate a Legnano, a casa della sensuale gieffina. Come testimoniano le foto di Tgcom24 l'armonia è palpabile. "E' stata una serata emozionante", raccontano. E ora i fan sognano le nozze.

Una cena, quella del 13 dicembre, che ufficializza quindi la storia. Le mamme dei due ex gieffini si sono infatti finalmente conosciute. "Già dal mattino presto ho aiutato mia mamma a cucinare, ho seguito tutto nei dettagli, volevo assicurarmi che fosse tutto perfetto", racconta Chicca. Un menu semplice, fatto di prodotti tipici del sud: cavatelli preparati in casa, arrosto con spinaci, "spaccatelle" di melanzane.



"Tutto è avvenuto con una naturalezza disarmante. I miei genitori si sono subito innamorati di Stefania e lei della mia famiglia. Le nostre mamme sembravano conoscersi da sempre. E' stato bello ascoltare anche il loro parere e le loro emozioni nel vivere entrambe la stessa esperienza per i propri figli durante i tre mesi del reality". Chicca si dice la donna "più felice, soddisfatta e innamorata": "Il mio amore era sempre con me, a tenermi per mano".



Giovanni era emozionatissimo e quasi non ha proferito parola: "Ho preferito ascoltare la complicità che si era creata tra le mamme", sottolinea. Il veronese per la prima volta ha presentato una fidanzata alla mamma. Insomma, i due ex gieffini non potevano desiderare un regalo di Natale più bello.