Checco Zalone, tapiro e replica a Carlo Verdone: "Hai detto una cavolata"

Checco Zalone riceve il tapiro d'oro da " Striscia La Notizia " e replica a Carlo Verdone che aveva attribuito il successo di " Quo Vado? " al botteghino in larga parte alla distribuzione in 1200 sale. "Ciao Carlo, ti stimo tantissimo, sei un grande maestro, però hai detto una ca...ata, perché se metti un film con Staffelli in 1200 sale fai un flop", ha detto il comico. Intanto il film sfonda quota 51 milioni, eguagliando il record di "Sole a catinelle".

Valerio Staffelli ha consegnato a Checco Zalone un tapiro d'oro con l'ironica motivazione di non essere riuscito ancora a incassare 100 milioni di euro dopo dieci giorni di proiezione. "È dura – ha commentato il comico ricevendo il premio - Stamattina mia figlia si è svegliata e mi ha sputato perché il mio film non ha fatto 100 milioni. Vuole essere figlia di Leonardo di Caprio..."



L'ironia e le battute non sono mancate neanche quando Staffelli ha chiesto all'attore di rispondere a Carlo Verdone, che interpellato da "La Repubblica" sul fenomeno Zalone, ne aveva elogiato le doti precisando: "Se prende 1200 sale sa già che vince al primo cazzotto. Potrebbe lasciare qualcosa ai piccoli film. Non è una critica a lui, ci vorrebbero regole".



Intanto l'ascesa di "Quo Vado?" non si ferma. Il film, uscito a Capodanno ha superato i 51 milioni e 100 mila euro di incasso, eguagliando di fatto "Sole a catinelle", attualmente film italiano più visto (con 51 milioni e 800 mila euro) e secondo solo ad "Avatar", prossimo obiettivo dell'inarrestabile Checco. Il kolossal di James Cameron aveva incassato 65 milioni nel 2010, una cifra che la quinta commedia targata Zalone-Nunziante ha già nel mirino e potrebbe avvicinare di molto già dopo il prossimo week end.