Checco Zalone, fino al polo per il posto fisso: "Un tempo lo sognavo anche io"

E' pronto per lo sbarco nei cinema " Quo vado?" , il nuovo film di Checco Zalone , nelle sale dall'1 gennaio. La commedia, presentata a Roma con il cast al completo, racconta le vicissitudini di impiegato che fa di tutto per tenersi il posto di lavoro. "Fino a 10 anni fa il posto fisso era la mia massima aspirazione. Ho fatto anche un concorso da viceispettore di polizia - ha detto Checco, il cui vero nome è Luca Medici -, per fortuna mi hanno scartato".

Zalone, l'uomo dei record dei cinema italiano (con il suo precedente film, "Sole a catinelle", ha incassato circa 52 milioni di euro, ndr), sbarcherà in quasi 1.300 sale dall'1 gennaio con Medusa. Nel cast con lui, fra gli altri, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli, e in una partecipazione straordinaria Lino Banfi.



"E' bellissimo vivere da Checco Zalone - spiega il comico, a chi gli chiede come viva l'attesa per l'uscita di questo suo nuovo film -, lo auguro a tutti di poter vivere così, ma naturalmente penso a quando le cose cambieranno. E' bellissimo quando ti fermano per strada e ti fanno le foto, anche se è naturale ci sia un po' d'ansia per i risultati di 'Quo Vado?', visto che l'ultima volta abbiamo venduto oltre otto milioni di biglietti. Penso sia impossibile ripetere quei numeri, gli italiani avrebbero dovuto riprodursi in tempi velocissimi, ma anche se saranno quattro milioni di biglietti, va bene".