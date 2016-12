Checco Zalone, un weekend da record: "Quo vado?" incassa 22 milioni in tre giorni

Con questi risultati Checco Zalone vince la sfida più difficile: quella contro se stesso. "Sole a catinelle", nel 2013, nei primi 4 giorni di programmazione aveva incassato 19.179.296 euro con 2.771.755 presenze, mentre "Che Bella Giornata" nel 2011 nei primi 5 giorni di programmazione 19.008.179 euro con 2.833.725 spettatori.



Zalone: "Niente sociologia, voglio far ridere" - "Voglio ringraziare quelli che mi dicono 'grazie' ma anche gli indignati, perché siamo un popolo di indignati, anzi, soprattutto loro, perché fanno scaturire curiosità e quindi la gente va al cinema. Grazie indignati. Non puoi essere simpatico a tutti, anzi quando c'è questo consenso quasi plebiscitario, paradossalmente, senti l'esigenza di ritornare a terra e di trovare qualcuno a cui stai sulle balle, altrimenti potrei avere manie di onnipotenza. Continuate a indignarvi che io sono contento". Così Checco Zalone, intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5, ha commentato il successo stellare di "Quo vado?".



E nell'occasione ha sottolineato che nel film non c'è nessun intento sociologico. "In realtà - spiega - chi fa questo mestiere non pensa ai beni o ai mali di questo Paese, ma solo a far ridere. Il comico per una battuta si venderebbe l'anima. Poi se la battuta è azzeccata, nel senso che muove da una realtà tangibile e familiare a tutti, è più efficace. Io però non voglio fare analisi sociologiche sul nostro Paese, sul posto fisso, sul degrado, sul berlusconismo, su tutto quello che hanno scritto in questi giorni. Io e Gennaro Nunziante (il regista e coautore di Quo vado) vogliamo solo far passare un'ora e mezza a ridere".