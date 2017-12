Checco Zalone ritorno in tv tra musica e gag

"Erano due anni che non fatturavo ed era una sensazione terribile!". Checco Zalone ha dato il via alla seconda puntata di "Music" , show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis entrando in scena e cantando "La prima repubblica", brano del suo ultimo film "Quo vado?". L'attore di tanti successi al botteghino si è esibito al pianoforte con "Alleria" di Pino Daniele e poi ha interpretato a suo modo "La Locomotiva" di Guccini.

Il comico ed attore al suo ritorno sulle scene televisive a due anni di distanza dalla sua ultima volta è stato il primo ospite della serata del programma di Bonolis e non ha fatto mancare le sue gag tra unioni civili, Nazionale e famiglia ("Che padre sono? Stupido come gli altri, ho due figlie Greta e Gaia").



Così come impone "Music", l'artista ha dovuto interpretare un brano del suo cuore, scegliendone uno di Pino Daniele, che è stato l’unico cantante a non essere rientrato nelle sue parodie, proprio per la stima provata nei suoi confronti. "Andavo ai suoi concerti ma non riuscivo a raggiungerlo nel camerino, poi l'ho conosciuto", ha rivelato Zalone.