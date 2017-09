Prima di superare ogni record al botteghino grazie ai suoi divertentissimi film, prima di diventare una vera e propria star del cinema "made in Italy" da esportare persino all'estero, Checco Zalone mise in mostra tutte le sue qualità di comico e non solo in una serata storica per il cabarettista di Bari. L'11 ottobre 2009 in prima serata su Canale 5 andò in onda il "Checco Zalone Show", un varietà in cui l'artista, affiancato da Teresa Mannino, si cimentò in una serie di esilaranti imitazioni. Nel corso della serata la coppia intrattenne il pubblico con un'intervista fotografica davvero imperdibile: dalla sua professoressa di italiano ad Antonio Cassano, Checco Zalone parlò di tutte le sue passioni, ovviamente a modo suo...