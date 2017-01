Cartoonito Magazine arriva in edicola

Il 21 maggio arriva in edicola Cartoonito Magazine, la prima rivista interamente dedicata al fantastico universo dei protagonisti di Cartoonito, il canale 46 del DTT. Interamente dedicata ad un Canale TV kids, raccoglie in un unico magazine storie, giochi e notizie su tutti i personaggi più amati dai piccoli. Edito da Fivestore, divisione editoriale R.T.I. Mediaset, propone tutti i mesi ai bambini fino a 7 anni ben 48 pagine ricche di tantissimi giochi divertenti.

Ad arricchire la rivista, notizie e curiosità sulle ultime novità televisive. My Little Pony, Sam Il Pompiere, I Puffi ed i simpatici Cartoonitos sono solo alcuni dei personaggi che prendono vita nelle pagine di Cartoonito Magazine attraverso storie, curiosità e giochi capaci di stimolare la creatività dei bambini.



Nel primo numero i piccoli potranno divertirsi con il gioco delle differenze de Il Trenino Thomas, tuffarsi nelle avvincenti storie di My Little Pony, e scoprire i segreti delle serie TV più amate. Ogni numero, inoltre, al prezzo di vendita di 2.99 euro, includerà anche un simpatico gadget per i piccoli lettori. Nel numero di maggio i piccoli fan del Canale riceveranno gli occhiolotti Arca di Noè, dei morbidi portachiavi 3D a forma di animali.