1 gennaio 2016 Capodanno: la bestemmia in diretta diventa virale (e un caso politico) Blasfemia in sovraimpressione durante "Lʼanno che verrà" ampiamente ripresa dai social: commissione di vigilanza e utenti protestano

Ai tempi delle tecnologie da smartphone e dei social network, bastano pochi secondi perché un errore sia immediatamente documentato e non diventi rimediabile: e così è successo nel caso della bestemmia, mandata via sms e riportata in un sottopancia dedicato ai messaggi degli spettatori, apparsa in diretta durante lo show di fine anno su Raiuno.

Lo "stop frame", il fermo immagine del momento topico è immediatamente stato postato su Facebook e Twitter e l'effetto viralità si è scatenato come d'uso. Anche chi non stava seguendo la trasmissione, ha potuto leggere, prenderla sul ridere (amaramente) oppure scandalizzarsi, come per esempio hanno fatto alcune associazioni di consumatori e utenti tv che - in un comunicato - sottolineano come con un mancato controllo di questo tipo avrebbero potuto passare anche messaggi di incitamento al terrorismo o alla violenza.



Critico anche il segretario della Vigilanza Rai, il Pd Michele Ansaldi, mentre il presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella - lo show si è tenuto a Matera - ha preferito puntare l'attenzione sulla riuscita dello spettacolo vero e proprio.





Rai Capodanno:sbaglia orario,in era siti collegati con Greenwich! Come si giustificheranno Dirig.Che non rispettano tetto stipendio 240mila? — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) 1 Gennaio 2016



L'errore umano va messo in conto, nessuno è infallibile. Ma nulla può e deve offuscare la grandiosa festa di ieri @RaiUno #LAnnocheVerra2016 — Marcello Pittella (@marcepittella) 1 Gennaio 2016