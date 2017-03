Antonino Cannavacciuolo, famoso grazie alla sua partecipazione a "Masterchef Italia" e "Cucine da Incubo", fa il suo ingresso nello studio di C'è Posta Per Te durante l'ultima puntata di questa stagione. La storia che coinvolge lo chef stellato è quella di una madre che chiama in trasmissione suo figlio Giuseppe, un giovane pizzaiolo che provvede al sostegno della famiglia dopo la morte del padre. "Sei un grade uomo, a 20 anni si possono fare tante stupidaggini, invece tu hai fatto una cosa grande. L'ingrediente più importante in cucina, come nella vita, è l'amore" dice il conduttore napoletano tra una delle sue famose pacche sulla spalla e numerosi regali per il ragazzo, tra cui un corso di cucina nel suo ristorante stellato.