"Stiamo insieme da poco ma ho già capito che Emanuela ha tutte le caratteristiche per essere un giorno la madre dei mie figli". L'ex gieffino racconta così il rapporto nato con la Tittocchia, con cui è già inseparabile.



"E' una donna bellissima, ma adoro soprattutto la sua concretezza e il suo essere un vero vulcano di idee" spiega. "Ci siamo conosciuti a una festa che avevo organizzato appena uscito dalla Casa del Gf 11. Da lì abbiamo cominciato a frequentarci in modo amichevole e ci siamo tenuti in contatto telefonico. Lavorando io a Milano e lei a Roma era difficile incrociarsi".



Poi, dopo tempo, si sono rivisti. "Galeotti sono stati gli studi Mediaset! Io sono opinionista dalla d'Urso e lei fa lo stesso a 'Mattino Cinque' e 'Tiki Taka'... un giorno la vedevo al bar, un altro sulla navetta che porta agli studi. Piano piano si è riaccesa la scintila di qualche anno fa" svela D'Anelli.



Il primo bacio? E' stato molto naturale. " Ci siamo incrociati sulla scaletta del pulmino: lei scendeva mentre io salivo. Ci siamo abbracciati per salutarci e ci siamo dati un bacio a stampo sulle labbra. Una settimana più tardi ci siamo visti per un aperitivo insieme, dopo una passeggiata al parco, e da allora abbiamo cominciato a fare sul serio".



Talmente tanto che l'ex gieffino si vede già nel ruolo di padre. "So che sarei un papà affettuoso e giocherellone: posso dirlo con sicurezza perché sono diventato zio da poco e sono impazzito di gioia! Adesso comunque penso a godermi Emanuela e la splendida favola che stiamo vivendo".