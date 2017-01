Emanuele: "Dopo Amici lavoro a un mio album"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LA COMMOZIONE DI MARIA

EMA DENTRO LA SCUOLA 16:09 - Amatissimo sul Web e dopo la sua eliminazione la sua pagina Facebook ha registrato un picco di richieste di amicizia. Emanuele Corvaglia dopo "Amici" è subito fuggito in sala di registrazione. "Sto lavorando ad alcune canzoni per un Ep", rivela a Tgcom24. - Amatissimo sul Web e dopo la sua eliminazione la sua pagina Facebook ha registrato un picco di richieste di amicizia.dopo "è subito fuggito in sala di registrazione. "Sto lavorando ad alcune canzoni per un Ep", La commozione di Maria De Filippi quando è stato eliminato? "E' stato il regalo più bello che mi potesse fare".

Dopo "Amici" cosa stai facendo?

Sto lavorando in studio di incisione ad alcuni miei brani inediti per poi pubblicare un Ep con cinque, sei canzoni.



Ti produrrà Mara Maionchi?

Ancora non lo so, ma lei ha mostrato di essere interessata a me.



Nell'Ep ci sarà anche l'inedito "Porta solo me" che non hai cantato prima dell'eliminazione?

Penso di inserirla in versione acustica, suonata con la chitarra. Ogni cantante ha una sua inclinazione. Io in quel momento non me la sono sentita di proporla prima della mia uscita, non era nelle mie corde. Ho tentato di entrare dentro il pezzo senza riuscirci fino in fondo. La canzone comunque è molto bella e per questo la interpreterò a modo mio nell'Ep.



Angela in una nostra intervista ha detto: "Emanuele non l'ha cantata perché se non è felice del pezzo non riesce a trasmettere gioia". E' vero?

Ha proprio ragione! Bisogna essere coerenti con se stessi a costo anche di giocarsi l'ultima carta. Penso di essere stato coraggioso a tirarmi indietro in quel momento. Il mio obbiettivo è trasmettere emozioni al pubblico e farlo entrare nel modo giusto dentro il mio mondo musicale. Difficilmente lo faccio quando non mi sento "perfetto"...



Sei un perfezionista?

In modo maniacale, passo anche minuti interi ad accordare la chitarra finché non è perfetta.



Ma sei riuscito a commuovere Maria De Filippi...

E' una persona eccezionale e una donna meravigliosa con la capacità di capirci ed entrare dentro ognuno di noi. Ha commosso anche me in quel momento e sono felice. Felice perché mi ha fatto il più bel regalo.



Chi vincerà Amici, secondo te?

Moreno! Mi piace molto anche come persona ci siamo ritrovati subito, sin da quando è entrato nella scuola.



E' vero che a quindici anni lavoravi?

Studiavo e lavoravo. Frequentavo l'artistico e in estate, invece di mandarmi in giro a non far nulla, mio padre mi ha mandato a lavorare. Ho capito molte cose e ho imparato anche molto di me.



Chi è il tuo cantante preferito?

Amo da morire John Mayer.

Andrea Conti