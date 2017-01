Anna Paquin aspetta il suo primo bimbo

foto Ap/Lapresse Correlati LE SCENE PIU' HOT 11:53 - Cicogna in arrivo nel cast di "True Blood". I due protagonisti Anna Paquin e Stephan Moyer, che nella serie interpretano l'umana Sookie e il vampiro Bill, aspettano infatti il loro primo bebè. Nell'attesa della nuova stagione dello show - in onda negli Stati Uniti a partire dal 10 giugno - la coppia, sposata dal 2010, si prepara ad accogliere al meglio il nuovo "vampirello", che dovrebbe nascere il prossimo autunno. - Cicogna in arrivo nel cast di "". I due protagonisti, che nella serie interpretano l'umana Sookie e il vampiro Bill, aspettano infatti il loro primo bebè. Nell'attesa della nuova stagione dello show - in onda negli Stati Uniti a partire dal 10 giugno - la coppia, sposata dal 2010, si prepara ad accogliere al meglio il nuovo "vampirello", che dovrebbe nascere il prossimo autunno.

Anna Paquin (29 anni) e Stephen Moyer (42 anni) si sono conosciuti e innamorati sul set di "True Blood" e, dopo appena due anni di fidanzamento, sono convolati a nozze nel 2010. Per la Paquin si tratta del primo figlio in assoluto, mentre Moyer ne ha già due, avuti da una precedente relazione: Billy, nato nel 2000, e Lilac, nata nel 2002.



"True Blood" - arrivato alla quinta stagione e già confermato per la sesta - è ambientato in un futuro imprecisato, in cui vampiri e umani convivono pacificamente grazie all'invenzione di uno speciale sangue sintetico. Le vicende ruotando intorno a Sookie, una cameriera con il dono della telepatia, e il vampiro centenario Bill.