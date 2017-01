Celentano manda il mondo in rovina a Sanremo

Prima di presentare i Marlene Kuntz Gianni Morandi viene interrotto da un botto e irrompono sul palco tantissimi ragazzi che corrono disperati e cadono morti sotto le bombe. Aerei che sorvolano la città e che bombardano le navi. Scene di guerra e con in sottofondo le sirene. Poi appare Adriano Celentano accolto da applausi scroscianti.



Attacco all'Avvenire e alle prediche dei preti

"C'è il pericolo di morire se durante la predica non si capisce quello che dice il prete, perché non sanno regolare l'audio negli autoparlanti. - attacca il Molleggiato -. I preti non parlano mai della cosa più importante: il motivo per cui siamo nati. Il motivo per quale è insito il cammino verso il traguardo. L'inizio di una nuova vita. I frati e preti non parlano mai del Paradiso! Perché?"



Poi l'attacco ai giornali cattolici: "Avvenire e Famiglia Cristiana andrebbero chiusi definitivamente. Parlano di politica e non di Dio. Cosa che invece sarebbe confortante per i malati. Sono testate ipocrite di critiche che fanno a uno come Don Gallo che ha dedicato la vita ad aiutare gli ultimi, e di ultimi ce ne sono tanti".



La protesta sulla torre della Stazione di Milano

"Sulla torre della Stazione Centrale di Milano ci sono operai che protestano contro la cancellazione dei vagoni letti. Ora si danno il turno per la protesta. Montezemolo ha fatto bene a fare il treno ad alta velocità ma bisogna fare anche un treno lento che permetta alla gente di vedere le bellezze dell'Italia. Chiamalo Lumaca. Sono sicuro che lo farà".



L'apparizione di Elisabetta Canalis

Compare poi all'improvviso Elisabetta Canalis. Celentano le chiede il nome e la Canalis risponde: "Italia". "Resta un po' qui", dice Celentano. "No, non posso la gente non ama la mia bellezza".



Politica, popolo sovrano e Costituzione

"La parola politica sembra aver perso valore". Poi Celentano si sofferma sul significato della parola popolo sovrano. Subentra Rocco Papaleo che cerca sul dizionario "Governo Monti" definendolo "apparentemente indipendente ma facile alle influenze dei partiti". Sovrano invece viene trovato come significato dentro la Costituzione Italiana che appartiene al popolo che la esercita potere pieno e indipendente. Scatta l'applauso scrosciante del teatro. "Questo è quello che dice il vocabolario", dice Celentano. Si affronta il tema della Consulta che ha respinto la richiesta di referendum – di un milione e duecento mila firme - per la riforma del Porcellum, il sistema elettorale vigente.



L'estetica e la moralità

"L'altezza la bassezza fisica sono tutte cose che contano fin a un certo punto. - spiega Celentano - Ciò che conta è essere alti dentro così da arrivare senza macchia a quel traguardo e, visto che nessuno è perfetto, con meno macchie possibili. Che la vita è uno scherzo basta guardare quello che succede nel mondo. Ma questa di vita è solo una delle fermate. Alla prossima approderemo in un mondo che neanche lontanamente possiamo immaginare quanto sia meraviglioso".



Il tango della felicità, Gesù e tolleranza

"Tutti assieme balliamo il tango della felicità. Certo non mancherà il giudizio di dio – spiega Celentano – a dare una spolverata. E' per questo che è venuto al mondo Gesù per spolverare l'anima- E' venuto a dimostrarci che la morte non esiste né per i buoni né per i cattivi- Ha cominciato a fare i miracoli, ha fatto una cosa che nessun mago e nessun stregone ha mai fatto: è risorto subendo il più straziante dei martiri. C'è un nuovo inizio e lì che dobbiamo focalizzare (non come Aldo Grasso, il deficiente che scrive idiozie sul Corriere della sera). Non siamo nulla la vita è un lampo sei nel pieno della giovinezza e quando meno te lo aspetti non fai tempo a guardarti allo specchio che hai più di 90 anni. Ecco perché si dice che il regno dei cieli è vicino".

