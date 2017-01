Celentano, "Avvenire" risponde con ironia

foto LaPresse Correlati Celentano, bombe su Sanremo

Le foto più belle dello show 14:43 - Non si è fatta attendere la risposta di Avvenire. Il direttore del quotidiano cattolico, Marco Tarquinio, ha immediatamente replicato alle accuse lanciate dal palco di Sanremo da Adriano Celentano. Riportiamo le parole di Tarquinio. - Non si è fatta attendere la risposta di Avvenire. Il direttore del quotidiano cattolico, Marco Tarquinio, ha immediatamente replicato alle accuse lanciate dal palco di Sanremo da Adriano Celentano. Riportiamo le parole di Tarquinio.

Se l'è presa con i preti e con i frati (tutti tranne uno) "che non parlano del Paradiso". E se l'è presa con Avvenire e Famiglia Cristiana "che vanno chiusi". Tutto questo, perché abbiamo scritto che con quel che costa lui alla Rai per una serata su potevano non chiudere le sedi giornalistiche Rai nel Sud del mondo (in Africa, in Asia, in Sud America) e farle funzionare per un anno intero. Dunque, andiamo chiusi anche noi. Buona idea: così a tutti questi poveracci, tramite il Comune competente, potrà elargire le sue prossime briciole di cachet. Davvero un bello spettacolo. Bravo. Viva Sanremo e viva la Rai.

P.S. Naturalmente, caro Celentano, continueremo a parlare e far parlare di Dio, degli uomini e delle donne di questo mondo. Soprattutto di quelli che in tv non ci vanno mai, neanche gratis.