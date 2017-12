Angela Lansbury, la "signora in giallo" shock sulle molestie: "La colpa è anche delle donne"

Sugli scandali sessuali che stanno travolgendo Hollywood è una voce fuori dal coro quella di Angela Lansbury. L'attrice 92enne, famosa per la serie tv "La signora in giallo", ha infatti accusato le vittime di provocare i propri aguzzini. " Le donne dovrebbero prendersi parte della colpa " ha dichiarato durante un'intervista a Radio Times, aggiungendo che le molestie sono una diretta conseguenza dei look attraenti sfoggiati dalle sue colleghe.

Lo scandalo negli ultimi mesi ha coinvolto alcune delle personalità di spicco dello showbiz americano, fra cui Harvey Weinstein, Louis C.K., Kevin Spacey e il Ceo degli studi Disney-Pixar John Lasseter. Niente di nuovo sotto il solo per l'attrice: "Dobbiamo ammettere che, da tempo immemorabile, le donne fanno di tutto per sembrare attraenti, e tutto ciò ci si è ritorto contro. Donne, qualche volta dobbiamo prenderci la colpa"



La Lansbury ha però sottolineato come sia "terribile che le donne non possano rendersi attraenti senza rischiare di essere molestate o essere stuprate. Le donne dovrebbero metterlo in conto? No, e non ci sono scuse per quanto accaduto".