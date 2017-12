Weinstein accusato anche di sfruttamento della prostituzione

Il produttore hollywoodiano Harvey Weinstein, al centro dello scandalo relativo alle molestie sessuali, è stato accusato anche di sfruttamento della prostituzione. In una causa presentata a New York, l'attrice inglese Kadian Noble sostiene infatti che la società del produttore ha "facilitato consapevolmente" i viaggi all'estero di Weinstein, durante i quali lui avrebbe "reclutato attrici per incontri sessuali forzati dietro promessa di lavoro".