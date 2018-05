Amici, risate e sorprese: dal playback di Cannavacciuolo al commovente incontro tra Bryan e la madre

Dopo quattro eliminazioni - Valentina, Matteo, Zic e Luca - che hanno sconvolto il pubblico e i concorrenti delle due squadre, Maria De Filippi alleggerisce il clima coinvolgendo in un simpatico siparietto le giurate Emma Marrone, Giulia Michelini e Arisa e l’ospite Antonino Cannavacciuolo. La conduttrice prima regala alle tre il libro dello chef, poi le invita al centro dello studio e mostra loro un video tratto da un programma dove star di Hollywood partecipano alla "Lip sync battle", una gara in cui si esibiscono in playback.



Inizia la sfida tra Emma, Giulia, Arisa e Cannavacciuolo. Tutti devono simulare una canzone, muovendo la bocca in modo perfettamente sincronizzato e indossando una parrucca che ricorda il cantante autore del brano scelto. Il primo a "scendere in campo" è lo chef, che deve fingere di cantare "Triangolo" di Renato Zero. Tocca poi a Emma con "Tanti auguri" di Raffaella Carrà. Ancora Cannavacciuolo con “Anima mia” dei Cugini di Campagna. Giulia Michelini deve affrontare invece "The Best" di Tina Turner. Ritorna Canavacciuolo con "Livin' La Vida Loca", con la collaborazione della ballerina professionista Francesca Tocca. Ultima a esibirsi è Arisa con "L’appuntamento" di Ornella Vanoni. A questo punto, lo chef deve scegliere con chi eseguire "Felicità" della coppia Albano-Romina Power. La scelta ricade su Giulia Michelini. In conclusione, Ermal Meta, giudice della gara, assegna la vittoria ai due tra le risate del pubblico.