6 maggio 2018 11:00 Amici, Irama vince la puntata | Tra Emma e Carmen esce... nessuno Le due ragazze hanno affrontato una sfida eliminazione proposta da Rudy Zerbi, ma i professori di danza hanno chiesto più tempo per decidere

Il vincitore della quinta puntata è… IRAMA! Quanti ❤️ per lui? #Amici17 pic.twitter.com/JkkMrgJp3c — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 5, 2018

La seconda sfida a squadre della quinta puntata del serale di Amici vede vincitori i Bianchi. Irama e Biondo, i più televotati, hanno la possibilità di esibirsi in "terza fase". Il primo canta "Nera", un nuovo inedito che strizza l’occhio all’estate. Il secondo opta per un suo brano già conosciuto, "Deja-vu". La commissione esterna deve decidere tra i due chi sarà il vincitore di puntata e sceglie Irama, che raggiunge questo risultato per la terza volta consecutiva. Biondo è quindi a rischio eliminazione insieme agli altri concorrenti rimasti in gara: Emma, Carmen, Bryan, Lauren ed Einar. Entra il direttore artistico Luca Tommassini, che salva Bryan, dicendosi colpito dalle sue esibizioni.



E' a questo punto che Rudy Zerbi chiede la parola e propone alla commissione una sfida interna tra Carmen ed Emma, al termine della quale i professori dovranno scegliere chi delle due salvare. Secondo l'insegnante di canto, le concorrenti puntano entrambe sulla vocalità e sono "sovrapponibili", quindi sarebbe giusto che solo una delle due andasse avanti nella corsa verso la finale. Interviene Ermal Meta, che si dice in totale disaccordo: "Da autore non mi verrebbe da scrivere la stessa canzone per entrambe, perché sono molto diverse".

Il pubblico sostiene la tesi del cantante ma la sfida inizia. Quattro brani a testa per Emma e Carmen che, pur molto tese, cercano di dare il meglio. Al momento di votare, però, mentre i professori di canto consegnano i bigliettini a Maria De Filippi con dentro scritto il nome della loro prescelta, i colleghi di danza bloccano tutto. "Siamo in difficoltà a fare un nome, è giusto prenderci del tempo", dicono Alessandra Celentano e Veronica Peparini. La presentatrice rimanda a posto le due concorrenti, ma chiarisce che i professori di ballo devono scegliere se rimandare la scelta tra Emma e Carmen alla prossima puntata o se proprio bocciare la richiesta di Rudy Zerbi. Intanto, anche gli altri concorrenti rimasti in gara sono salvi e passano alla sesta puntata.